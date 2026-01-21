Inter, incubo playoff: KO con l’Arsenal e addio Top 8? Ecco perché vincere col Dortmund potrebbe non bastare: gli incastri e le proiezioni

Si complica maledettamente il cammino europeo dell’Inter. La sconfitta interna contro l’Arsenal, la terza nelle ultime tre uscite di Champions League dopo quelle contro Liverpool e Atletico Madrid, rischia di costare carissima alla formazione guidata da Cristian Chivu. Il tecnico rumeno ha accettato il verdetto del campo con filosofia, riconoscendo la superiorità tecnica e le individualità dei Gunners, ma la classifica piange. Per la prima volta in stagione, infatti, la Beneamata scivola fuori dal “G8”, quel gruppo ristretto di squadre che accedono direttamente agli ottavi di finale evitando le insidie degli spareggi.

La situazione, analizzata dalla Gazzetta dello Sport, è allarmante. I Nerazzurri si trovano ora al nono posto con 12 punti, a una sola lunghezza dal treno composto da PSG, Sporting Lisbona e Manchester City, e a due dal Tottenham. Ma il quadro potrebbe peggiorare drasticamente già stasera: l’Atletico Madrid del Cholo Diego Simeone deve recuperare una gara, così come il Liverpool che, vincendo a Marsiglia contro la squadra di Roberto De Zerbi, effettuerebbe il sorpasso. Anche Newcastle, Chelsea, Barcellona e persino la Juventus sono in agguato, pronte a spingere i milanesi ancora più giù in graduatoria.

Lo scenario per l’ultima giornata è da brividi. Per evitare i playoff, diventati ora l’ipotesi più probabile, l’Inter ha un solo risultato a disposizione: deve espugnare il Westfalenstadion, casa del Borussia Dortmund. Vincere in Germania, però, potrebbe non bastare. Servirà una congiunzione astrale favorevole dagli altri campi: sperare che l’Atletico cada in casa col Bodo/Glimt, che il Barcellona non batta il Copenaghen, o attendere incastri positivi da sfide come Napoli-Chelsea o City-Galatasaray. Un percorso a ostacoli che non spaventa Chivu, già rassegnato all’idea degli spareggi, ma che obbliga la squadra a un ultimo, disperato sforzo per non gettare al vento la qualificazione diretta.

