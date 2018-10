Inter, Politano: «Derby? Non c’è una favorita, partita equilibrata»

Matteo Politano ha rilasciato qualche dichiarazione a InterTv in vista del derby di Milano e del tour de force che attende i nerazzurri

Un inizio di stagione travolgente per Matteo Politano. Arrivato con qualche dubbio sull’adattamento ad una grande realtà come l’Inter, con la panchina che sembrava la sua destinazione dopo l’arrivo di Keita, il folletto classe ’93 ha dovuto far ricredere tutti. Velocità, tecnica, forza, assist e gol. Posto da titolare guadagnato con le prestazioni a discapito sia del senegalese che di Antonio Candreva. In vista dell’attesissimo derby di domenica sera, queste le dichiarazioni rilasciate a InterTv: «È sempre una partita da tre punti, poi stiamo parlando di un derby per cui è normale che ci teniamo a fare bene. Personalmente è il mio primo derby e sono emozionatissimo, non vedo l’ora che arrivi domenica per scendere in campo. Veniamo da un buon periodo, così come il Milan. Sarà una partita equilibrata, come in tutti i derby non c’è una favorita».

Politano ha poi chiosato sul tour de force che attende i nerazzurri, con un messaggio ai propri tifosi: «Milan, Barcellona e Lazio di seguito sono una grande prova, ma dobbiamo ragionare gara dopo gara. Al momento siamo concentrati solo sul derby. I nostri tifosi? Sono eccezionali: riempiono sempre lo stadio, per noi è un orgoglio scendere in campo davanti a tutta questa gente. Vanno ringraziati, domenica speriamo di renderli orgogliosi».