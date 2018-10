Politano, è già aria di derby: «Icardi è meglio di Higuain»

Matteo Politano, attaccante dell’Inter, ha parlato del derby contro il Milan, di Icardi e Higuain. Ecco le sue parole

Matteo Politano scalda il derby. L’attaccante dell’Inter ha parlato a Sport Mediaset a pochi giorni dalla stracittadina milanese e ha lanciato un chiaro segnale ai rossoneri. L’Inter vuole confermare il terzo posto e vuole una vittoria per rimanere in scia di Juventus e Napoli. Per farlo dovrà battere il Milan. I nerazzurri possono contare sull’apporto di Mauro Icardi che: «è meglio di Higuain. E’ un giocatore fortissimo, un giocatore straordinario dentro l’area di rigore, ci sono pochi giocatori come lui».

Politano punta al riscatto dal Sassuolo (è in prestito con diritto di riscatto) ed è sulla strada giusta per essere confermato in nerazzurro. «All’inizio – aggiunge l’ex Sassuolo – fatichi a capire i movimenti di Icardi, fai fatica a servirlo. Durante gli allenamenti però capisci i suoi movimenti, che sono eccezionali. Derby? Servirà una partita perfetta perché il Milan è una squadra forte con giocatori forti».