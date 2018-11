L’Inter ha un problema sui calci d’angolo: finora ne ha battuti 94 in campionato, ma non ha mai segnato

Nell’Inter di Spalletti spicca un dato inusuale, perché, a fronte di 94 angoli battuti in 12 giornate di Serie A, i nerazzurri non hanno realizzato neanche un gol. In questa speciale classifica, l’Inter è in testa con una media di 8 angoli a partita, poi c’è la Juventus, seconda, che in totale ne ha battuti 82, mentre l’Atalanta, terza, ne ha calciati 74. Nonostante il distacco evidente, i nerazzurri non sono ancora riusciti a tramutare in gol queste ghiotte occasioni. Del resto i saltatori non mancano, basti pensare a Vecino, Icardi, De Vrij e Skriniar: più probabilmente il problema è quindi da ricercare in chi batte gli angoli. Nonostante siano tra i migliori per il rendimento in stagione, Politano e Brozovic non si possono definire specialisti nei corner.