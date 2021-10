Inter, problemi per Correa: in dubbio per la Juve

Nella giornata di ieri, Correa non ha completato l’allenamento con il resto del gruppo: l’argentino in dubbio per Inter-Juve

Guai per Simone Inzaghi in vista di Inter-Juve. L’allenatore nerazzurro infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, rischia di dover fare a meno di Joaquin Correa. Nella giornata di ieri, l’argentino non ha concluso l’allenamento per il riacutizzarsi del problema muscolare patito in Nazionale.

Nella rifinitura di oggi pomeriggio, Inzaghi ne valuterà le condizioni e deciderlo se portarlo almeno in panchina a San Siro per il derby d’Italia.