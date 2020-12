Calciomercato Inter: nel mercato di gennaio, i nerazzurri penseranno più che altro a vendere. Ma ci sarebbero degli obiettivi anche in entrata

L’uscita dalle competizioni europee, ha portato all’Inter anche un danno economico importante. Per questo motivo, nella prossima finestra di mercato invernale, i nerazzurri penseranno più che altro a cedere. E, secondo La Gazzetta dello Sport, sono quattro i big in uscita: Radja Nainggolan, su cui c’è sempre il Cagliari, Matias Vecino, Ivan Perisic e ovviamente Christian Eriksen.

In caso di cessioni, però, l’Inter potrebbe anche operare in entrata con Antonio Conte che continua a chiedere un centrocampista e un quarto attaccante. Sulla linea mediana i nomi sono sempre quelli di Paredes e Kanté. Per l’argentino si studia uno scambio proprio con Eriksen, mentre per il francese sembra quasi impossibile intavolare una trattativa. In attacco, Gervinho resta un profilo seguito, ma serve l’uscita di Pinamonti.