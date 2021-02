Inter, Rampulla: «Senza scudetto sarà fallimento per Conte»

Michelangelo Rampulla ha parlato della stagione dell’Inter di Antonio Conte

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, in diretta su Twitch ha parlato del match di ieri di Coppa Italia tra i bianconeri e l’Inter concentrandosi anche sulla stagione dei nerazzurri.

«Fuori dalle coppe? Può essere sia uno stimolo che una pressione. Dovesse fallire anche lo scudetto, saremmo di fronte a una stagione fallimentare. Antonio vuole sempre vincere e cercherà di infondere tutta la sua carica ai giocatori. Voglio dire la mia su Handanovic: mi sembra ingiusto colpevolizzarlo per un mezzo errore, perché la colpa è sua e di Bastoni che non ha buttato via la palla. Si tratta di una questione di attimi: hanno sbagliato entrambi».