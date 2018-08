Le Merengues sono alla ricerca urgente di un centravanti per completare la propria rosa, mettendo in cima alla lista dei desideri il bomber interista

Julen Lopetegui ha capito in fretta che qualcosa non quadra nel nuovo Madrid post Ronaldo. Dopo la sconfitta nella finale della supercoppa europea, sono squillati più campanelli d’allarme che il tecnico ex Porto ha immediatamente recepito. Per questo, il tecnico vorrebbe ancora agire sul mercato per imbastire una rosa ancora più ambiziosa e per allungare la panchina. In particolare, secondo l’Ansa, l’erede di Zidane avrebbe chiesto con insistenza ai vertici del Real un altro centravanti, come alternativa Benzema.

L’identikit perfetto per completare il puzzle sarebbe stato individuato nel profilo di Mauro Icardi. Tuttavia, i tifosi interisti possono stare sereni, un’eventuale trattativa appare un’utopia, soprattutto dopo le diatribe che si sono verificate dopo il caos attorno alla trattativa non andati in porto per il passaggio di Modric in nerazzurro. Inoltre, il club milanese non avrebbe neanche il tempo per trovare un sostituto all’altezza, visto che il mercato italiano si è concluso ieri.