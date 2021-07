Inter, ribaltone Nainggolan: cambia la modalità del ritorno al Cagliari

Calciomercato Inter: nuovo ribaltone per Radja Nainggolan. Sarebbero cambiate le modalità del suo passaggio al Cagliari

Arrivano ulteriori novità sul futuro di Radja Nainggolan. Oltre all’affare Nandez, ieri nella sede dell’Inter i nerazzurri e la dirigenza del Cagliari hanno discusso anche e soprattutto dell’operazione relativa al centrocampista belga come spiega La Gazzetta dello Sport.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Nainggolan non dovrebbe così rescindere con l’Inter e si andrebbe verso un altro prestito in Sardegna dell’ex giocatore della Roma. Il belga spinge per la destinazione sarda, con il Cagliari che prima dell’assalto finale dovrà necessariamente fare cassa con alcune cessioni, prima fra tutte quella di Godin.