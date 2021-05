Inter, rivoluzione in vista? Le posizioni di Conte, Marotta e Ausilio

La permanenza di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter può essere decisiva anche per il futuro in nerazzurro di Marotta e Ausilio

Sarà fondamentale il vertice dei prossimi giorni tra Antonio Conte e Steven Zhang per delineare il futuro dell’allenatore e pianificare la prossima stagione. L’eventuale addio dell’ex Ct della Nazionale potrebbe avere un effetto domino nefasto per il club campione d’Italia come riporta stamane il Corriere dello Sport.

Il divorzio Conte significherebbe la fine di un ciclo, con possibili ripercussioni anche in seno al management. Non sarebbe infatti scontata la permanenza a Milano dell’Ad Marotta e del Ds Ausilio, uomini portanti della costruzione dell’Inter negli ultimi anni.

