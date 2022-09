Inter, Inzaghi cambia assetto in vista della Roma: le ultime

Domani si giocherà Inter Roma e Inzaghi potrebbe cambiare la spina dorsale della squadra, un nuovo assetto per lo sprint

Domani si giocherà Inter Roma e Inzaghi potrebbe cambiare la spina dorsale della squadra, un nuovo assetto per lo sprint.

In difesa ci sarà Acerbi al centro, Asllani al posto di Brozovic e Dzeko come ‘nove’ vista l’assenza di Lukaku. Il nuovo assetto nerazzurro per tornare a vincere e ripartite a grande velocità in vista di questo tour de force di partite tra campionato e Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.