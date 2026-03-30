Inter Roma, giallorossi attesi dalla prova ‘da grandi’: i dubbi di Gasperini e l’idea per sostituire Wesley

Inter Roma, giallorossi attesi dalla prova ‘da grandi’: i dubbi di formazione di Gasperini e l’idea per sostituire Wesley in caso di forfait

Per la Roma di Gian Piero Gasperini il conto alla rovescia è già iniziato: mancano otto partite alla fine della stagione e la trasferta di San Siro contro l’Inter capolista rappresenta il passaggio più delicato della corsa al quarto posto. Secondo il focus proposto da La Gazzetta dello Sport, un risultato positivo a Milano rilancerebbe con forza la candidatura giallorossa alla prossima Champions League, restituendo entusiasmo a tutto l’ambiente. Al contrario, un passo falso rischierebbe di pesare in modo quasi definitivo, anche perché le rivali dirette hanno sulla carta un turno più abbordabile: il Como farà visita all’Udinese, mentre la Juventus ospiterà il Genoa. Gasperini, del resto, non ha nascosto il suo obiettivo: tornare subito nell’Europa che conta. Per riuscirci, però, servirà una prova di altissimo livello contro i nerazzurri.

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Roma Inter, il rebus Wesley complica i piani sulla fascia

A rendere ancora più complessa la vigilia c’è l’emergenza legata a Wesley, esterno brasiliano rientrato nella Capitale solo nelle ultime ore dopo il problema accusato con la nazionale. Il giocatore è atteso dagli esami strumentali per definire l’entità della lesione alla coscia destra, ma le indicazioni emerse nelle ultime ore vanno verso il forfait contro l’Inter. L’assenza di Wesley toglierebbe alla Roma corsa, profondità e spinta sulla corsia, elementi che nel sistema di Gasperini hanno un peso enorme. Per sostituirlo, il tecnico sta valutando più opzioni: Angeliño, se offrirà garanzie fisiche, Rensch adattato, oppure Tsimikas, che resta il cambio più naturale ma finora non ha convinto quando è stato chiamato in causa.

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Roma Inter, Soulé e Pellegrini per sostenere Malen

L’altro nodo riguarda la fase offensiva. Senza Paulo Dybala, l’obiettivo di Gasperini è evitare che Donyell Malen resti isolato. In questo senso, la notizia più incoraggiante arriva da Matias Soulé, tornato ad allenarsi in gruppo e candidato a un rientro almeno parziale contro l’Inter. La sua qualità può diventare fondamentale sia dal primo minuto sia a gara in corso. Accanto a lui, un ruolo centrale lo avrà Lorenzo Pellegrini, reduce da un momento positivo e considerato da Gasperini una pedina chiave per alzare il tasso tecnico negli ultimi metri. «Tolto Dybala, Lorenzo è tecnicamente il miglior giocatore della rosa». Un eventuale impiego contemporaneo di Pellegrini e Soulé darebbe più creatività e assistenza a Malen, alimentando il sogno giallorosso di un colpo pesantissimo a San Siro.