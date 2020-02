Inter, Ronaldo rivela: «Moratti preferì Cuper a me»

Inter, Ronaldo rivela un retroscena sul suo addio ai nerazzurri per il Real Madrid: ecco le parole dell’ex attaccante spagnolo

Ronaldo rivela un clamoroso retroscena del suo addio all’Inter. Il Fenomeno, intervistato da La Liga, ha chiarito la situazione.

RONALDO – «Stavo bene all’Inter e a Milano, sentivo un’amore incondizionato da tutti i tifosi però per l’allenatore che avevamo non potevo continuare. L’unica volta che parlai con Moratti gli dissi: ‘Presidente, non posso continuare con questo allenatore: o lo manda a casa o vado via io’. Purtroppo la mia storia con l’Inter finì male: lui preferì Cuper a me».