Inter Sassuolo, la possibile data del recupero

Inter-Sassuolo è vicina al rinvio a causa dei diversi casi Covid tra i nerazzurri. Ecco quando potrebbe essere recuperata la partita

Dopo le positività al Covid-19 di D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino, l’Ats di Milano ha disposto il blocco di tutte le attività dell’Inter. Tra queste c’è anche il divieto di disputare il match col Sassuolo in programma sabato sera.

E così si pensa subito alla data del possibile recupero che potrebbe essere il 7 aprile, stesso giorno in cui sarà recuperata anche Juventus-Napoli. Il problema riguarderebbe l’orario. La sera scende in campo la Champions League, bianconeri e azzurri alle 18:45 e così i nerazzurri potrebbe giocare alle 15. Sette giorni più tardi, invece, il 14 aprile, Inter e Sassuolo potrebbero scendere in campo alle 18-18.45.