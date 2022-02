Inter Sassuolo, per Scamacca e Frattesi un esame di futuro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà un Inter Sassuolo molto interessante in chiave presente ma anche per il possibile futuro di Scamacca e Frattesi

Diversi spunti ci si attende da un Inter Sassuolo che caratterizzerà il tardo pomeriggio d’alta classifica. E non soltanto chiaramente perché i neroverdi rappresentano la classica buccia di banana sulla quale è già scivolato anche il Milan nel post Champions.

Anzitutto sarà da valutare la reazione di Handanovic e compagni dopo una sconfitta che in realtà potrebbe anche fortificare l’ambiente e corroborare le sensazioni positive se assorbita e metabolizzata nel modo giusto. La lunga volata Scudetto con i cugini e il Napoli non permette distrazioni.

Ma se il presente è ciò che più conta nella testa di Simone Inzaghi e dei suoi ragazzi, al tempo stesso i fari della società sono già puntati verso il futuro. Non è un mistero che Marotta, Ausilio e il resto dell’area tecnica, fresca di rinnovo, guardi con maniacale attenzione in casa sassolese per arricchire la rosa e proseguire nel ciclo vincente.

I nomi di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi sono in cima alla lista dei desideri per l’estate 2022, insieme a quel Gleison Bremer capace di annullare per la seconda volta in poche settimane Vlahovic. Un puntello per reparto, con trattative più o meno già abbozzate.

Quella per il centrocampista classe ’99, per esempio, è avviata da tempo perché in lui l’Inter rivede un mini Barella che possa ereditare lo slot di giocatori come Vecino e Vidal probabili partenti.

Ma è chiaro che stuzzichi non poco anche l’attaccante, romano e classe ’99 anch’egli. Il numero 9 è considerato un probabile crack in un ruolo nel quale il Biscione dovrà evidentemente ragionare sul post-Dzeko e valutare eventuali offerte per Lautaro, vittima sin qui di una stagione con qualche flash ma ultimamente troppi passaggi a vuoto.

Insomma, per Frattesi e Scamacca non sarà un pomeriggio come tutti gli altri. Sconvolgere il presente per conquistare il futuro.