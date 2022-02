ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bremer si mette in tasca Vlahovic, il Toro 40 milioni? Asta aperta (quasi) a tutti per il difensore più in forma della Serie A

Il Torino ci ha scherzato su nel giorno dopo il Derby della Mole. Foto di una tasca di jeans sbattuta sui social e classico sfottò da stracittadina: «POV: Tasca di Bremer. Le migliori dieci cosa da metterci dentro». Guarda caso ai tifosi granata è venuto in mente il nome di Dusan Vlahovic, cancellato dalla spaventosa prestazione del brasiliano allo Stadium. Cancellato pure il tweet del Toro che alla fine ha preferito non scaldare ulteriormente gli animi. Nessuna marcia indietro invece sulle parole del dt Vagnati che nel pre partita ha risposto così a chi gli chiedeva dell’interesse della stessa Juve per Bremer: «Un giocatore che ha indossato la maglia granata come ha fatto Bremer in questi anni sono convinto che farà delle scelte diverse».

Bremer è l’uomo del momento in casa Torino non solo perché sta mortificando quasi tutti gli attaccanti della Serie A, ma anche perché ha appena firmato un rinnovo fino al 2024 compiendo un gesto definito «allucinante» da Juric. Un segno di riconoscenza al club che lo sta consacrando ad altissimi livelli e che ora potrà venderlo (scenario comunque apparentemente inevitabile) a più soldi e con più potere decisionale. Da qui anche la velleità di selezionare l’acquirente, possibilmente non la Juventus quindi, anche perché le pretendenti del centrale classe 1997 sono sempre più numerose e sempre più bendisposte a mettere pesantemente mano al portafogli.

40 milioni di euro (il prezzo è lievitato partita dopo partita): tanto è pronto a chiedere Cairo per il ragazzo di Itapitanga. Una cifra che non spaventa la Premier League dove ormai il nome di Bremer gira anche negli uffici più prestigiosi, compresi quelli di Cobham, quartier generale del Chelsea. Negli ultimi giorni si è vociferato anche di un interesse del Bayern Monaco a caccia del sostituto di Sule. Vietato però chiamar fuori la Serie A: l’Inter è in primissima linea, il Milan vigilie anche se sedotto da Botman, il Napoli per ora defilato ma non per questo estraneo alla vicenda. E poi c’è la Juve che anche nel recente passato non si è fatta problemi a sfondare porte chiuse a detta di altri.