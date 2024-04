Inter Scudetto, la seconda stella si avvicina: già al derby se...

Inter Scudetto, dopo la vittoria di ieri sera il Milan è a -14: continuando con questo ritmo i nerazzurri possono vincerlo al derby

L’Inter ha iniziato il conto alla rovescia per lo Scudetto. Contro l’Empoli è arrivata un’altra vittoria che manda la formazione di Simone Inzaghi a +14 sul Milan secondo in classifica. Ormai non è una questione di se, ma di quando i nerazzurri riusciranno a mettere la seconda stella sul petto.

Sarà al derby contro i cugini? Come riportato da la Gazzetta dello Sport, in caso i nerazzurri mantengano questo vantaggio in classifica, in caso di vittoria nella stracittadina sarà tricolore. Se il vantaggio andrà a 17 punti, avrebbero due risultati su tre: pareggio e vittoria.