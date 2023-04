Inter, senza Champions si rischia il crac

L’Inter rischia tanto in questo finale di campionato perché senza Champions si rischia il crac finanziario e il ridimensionamento del progetto

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, con i conti già in rosso la previsione del bilancio dovesse arrivare al quinto posto sarebbe di ulteriori 50 milioni in meno. Nemmeno la corsa in Champions di questa stagione salverebbe visto che i benefit sarebbero nel bilancio di quest’anno. Ipotesi a cui Zhang e la dirigenza non vogliono nemmeno pensare.