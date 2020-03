Inter, si cerca la spinta dei più giovani. Si parte da Bastoni, ma si lavora anche su Kumbulla e Martinez Quarta

È un momento delicato per tutto il paese, ma l’Inter sta cercando di lavorare (come tutte le squadre) per poter tornare alla normalità. E sarà una squadra 2.0, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Si ripartirà da Bastoni, già titolare con la prima squadra. Pirola cresce coi big – si legge -, ma si lavora anche per Kumbulla e Martinez Quarta.