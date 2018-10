Inter: si punta sulla coppia Skriniar-De Vrij per fermare Higuain

L’Inter sembra aver trovato una certa stabilità con il duo in difesa targato Skriniar-De Vrij: i due centrali sono attesi da una prova impegnativa contro Higuain

Skriniar-De Vrij è la coppia di centrali difensivi che in questo momento sta dando più certezze all’Inter di Spalletti: i due insieme hanno collezionato 6 presenze, portando a casa 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’affiatamento cresce tra Skriniar e De Vrij, così come la passione dei tifosi nerazzurri verso questa nuova coppia che potrebbe fare le fortune dell’Inter anche in ambito europeo, dove già contro il Tottenham i due annullarono Kane. Adesso il duo Skriniar-De Vrij è atteso da un’altra prova del 9: nel derby sfideranno Gonzalo Higuain, un attaccante che lo stesso centrale slovacco ha definito il più difficile da marcare. Skriniar, più potente, De Vrij più tattico: dalla loro intesa e dalla loro capacità di completarsi passerà gran parte del derby con il Milan di domenica sera.