Inter, Skriniar e Brozovic non sono più incedibili: i dettagli

Secondo La Gazzetta dello Sport Milan Skriniar e Marcelo Brozovic sono considerati cedibili: valutazione al ribasso

Il ciclone che sta travolgendo l’Inter (e Antonio Conte) non fa prigionieri e ingloba anche due colonne dell’Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport sia Marcelo Brozovic che Milan Skriniar sono considerati cedibili.

Se arriveranno eventuali offerte per i due giocatori il club le valuterà considerando che la cifra richiesta per lo slovacco si è quasi dimezzata passando da 80 milioni a 50-40. Le qualità del difensore non possono esser scomparse e l’età resta dalla sua, però se le cicliche voci sull’interesse del Manchester City dovessero concretizzarsi, adesso l’Inter potrebbe ascoltare e riflettere se sacrificarlo, per immettere fondi per la “ricostruzione”.

E per il croato? Anche per lui si parla di quotazione inferiore ai 60 milioni della clausola rescissoria. Sono riemersi alcuni limiti caratteriali proprio nei momenti più delicati e un’offerta “epic” sarebbe presa in considerazione da Marotta.