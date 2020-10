Inter, la situazione di Skriniar: possibile ritorno in stile CR7

Milan Skriniar è ancora positivo al Coronavirus: ecco la situazione del difensore dell’Inter che potrebbe emulare Cristiano Ronaldo

L’Inter starebbe valutando la situazione di Milan Skriniar. Il difensore, risultato positivo durante il ritiro della nazionale slovacca, nelle prossime ore si sottoporrà ad un nuovo tampone.

Come riportato da Sky Sport, se l’esito del tampone dovesse essere ancora positivo, scatterà la macchina organizzativa per permettergli di rientrare a Milano dalla Slovacchia nel week end in sicurezza, come anche accaduto per Cristiano Ronaldo.