Il difensore dell’Inter Milan Skriniar sta confermando le sue qualità in questa stagione. La trattativa per il rinnovo prosegue senza intoppi

Milan Skriniar ha confermato anche in questa stagione di essere un vero e proprio pilastro dell’Inter. Che sia in coppia con De Vrij o con Miranda, la sostanza non cambia: da lì non si passa. Miglior difesa in campionato, con solo 6 gol subiti in 11 partite, di cui quattro nel disastro delle prime quattro giornate, e due nelle restanti sette. Mezza Europa si è fiondata sullo slovacco, che più volte ha ribadito la sua volontà di restare in nerazzurro.

In proposito, arrivano aggiornamenti in merito alla situazione contrattuale e ai contatti tra Ausilio e il suo entourage. L’Inter è per ora ferma su un’offerta di 2,7 milioni a stagione, mentre gli agenti di Skriniar vorrebbero arrivare a 3,5. Non sembra esserci una distanza incolmabile, motivo per cui si potrebbe arrivare intorno ai 3 milioni con qualche corposo bonus. Chiudere prima dell’estate sarebbe fondamentale: United, City e Barcellona saranno pronte a sborsare tra gli 80 e i 100 milioni di euro per il classe ’95, dopo che l’Inter ha rifiutato la scorsa estate offerte vicine ai 70.