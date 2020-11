Skriniar potrebbe ritrovare una maglia da titolare contro l’Atalanta. Il difensore dell’Inter è tornato disponibile dopo lo stop causa Covid-19

L’Inter ritrova Milan Skirniar per il delicato match di domani a Bergamo contro l’Atalanta. Il difensore slovacco è guarito dal Covid-19 e già per la trasferta di Champions League con il Real Madrid era tornato a disposizione di Antonio Conte.

Come riporta il Corriere dello Sport, contro gli orobici di Gasperini potrebbe esserci una chance dal primo minuto per l’ex difensore della Sampdoria, in vantaggio su D’Ambrosio per completare il trio difensivo con de Vrij e Bastoni davanti a capitan Handanovic.