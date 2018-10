L’Inter ora sogna in grande: al rientro dalla sosta ci sarà la prova del nove

Derby, Lazio e Barcellona: questo il trittico che aspetta l’Inter di Luciano Spalletti per dimostrare di essere tornata grande

Carattere, rimonte e un Mauro Icardi tirato a lucido. Il segreto delle sei vittorie di fila dell’Inter è (quasi) tutto qui. All’85’ della sfida con il Tottenham tutto sembrava pronto per la prima crisi stagionale, tre settimane dopo la classifica è tornata a sorridere e la squadra di Luciano Spalletti ha già messo mezzo piede negli ottavi di Champions League. Il miglior modo, insomma, per arrivare alla pausa. E pensare che alla prima sosta stagionale, i nerazzurri ci arrivavano con 4 punti conquistati in tre partite. Dopo il bellissimo gol di Dimarco in Inter-Parma, tutto è cambiato. Come d’incanto. Chi, fino a quel momento aveva vestito i panni del capro espiatorio, si è riscoperto trascinatore come Icardi. L’argentino si è sbloccato proprio contro gli inglesi in Champions e da lì sono arrivati 5 gol in 5 partite, gli ultimi due decisivi per battere la Spal. Icardi è tornato, ha ritrovato la confidenza con la porta senza dimenticare di muoversi da capitano anche in campo, tra aiuto ai compagni nella manovra e gioco sporco.

L’attaccante che vuole Spalletti, felice di rivedere anche un Nainggolan su livelli accettabili e un Brozovic vero metronomo del centrocampo nerazzurro. Senza dimenticare i vari Skriniar-De Vrij, autentici colossi della difesa più i nuovi Asamoah e Politano piacevoli sorprese di inizio stagione. L’Inter ha decisamente raddrizzato una classifica che fino a poche settimane fa la vedeva nella parte destra e ora può tornare a sognare in grande. Al rientro dalla sosta delle Nazionali ci sarà la vera prova del nove per Spalletti: derby contro Milan, sfida alla Lazio all’Olimpico più il doppio confronto in Champions con il Barcellona. Un calendario che misurerà definitivamente le ambizioni dei nerazzurri per capire se si potranno “riveder le stelle” già in questa stagione.