Inter, il sogno Rakitic ha un prezzo: Il Barcellona spara alto

L’Inter ha un sogno e si chiama Ivan Rakitic. Il Barcellona fissa il prezzo che i nerazzurri proveranno a limare

Il futuro in blaugrana di Ivan Rakitic non è più così scontato. Il centrocampista croato potrebbe cambiare aria già nella prossima sessione di mercato, come riporta il Mundo Deportivo. L’Inter rimane in agguato.

Il Barcellona ha fissato una valutazione di 60 milioni. L’Inter vorrebbe portarlo via per molto meno, vista anche la non più giovane età di Rakitic (classe 1988). Nel frattempo, sembra essersi inserita anche la Juventus.