Buone notizie per Antonio Conte: gli esami a cui si è sottoposto Andrea Pinamonti hanno escluso lesioni alla caviglia

Buone notizie per l’Inter e per Andrea Pinamonti. Gli esami a cui si è sottoposto l’attaccante classe 1999 hanno escluso lesioni alla caviglia dopo la dura botta ricevuta nel match tra Italia Under 21 e Lussemburgo.

Come riporta Sky Sport l’attaccante di Cles avrà comunque bisogno di qualche giorno per far passare la botta.