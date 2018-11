Inter, pronta la rivoluzione di Spalletti in vista del Genoa, Lautaro dal 1′?

Il tecnico di Certaldo farà turnover in vista del Barcellona. Oltre all’argentino, Keita, Gagliardini e Dalbert probabili titolari

Dopo la super vittoria contro la Lazio, l’Inter di Luciano Spalletti incontrerà sabato alle 15 il Genoa di Juric. Una gara da non sottovalutare, perché troppe volte i nerazzurri sono caduti in questi tranelli: basta pensare al brutto natale con l’Udinese dell’anno scorso e al Parma di metà settembre. La conferenza di Spalletti di domani pomeriggio (ore 14.30 ndr.) saprà sicuramente dirci di più in termini di formazione, ma potrebbe esserci una rivoluzione tra i titolari. Martedì arriva il Barcellona a San Siro e l’Inter vorrà farsi trovare in condizione per prendere tre punti che potrebbero voler dire passaggio del girone.

Come detto nel pomeriggio, Radja Nainggolan verrà risparmiato in vista della gara di Champions League. Al suo posto uno tra il redivivo Joao Mario e Borja Valero, con Keita Baldé mina vagante. Il senegalese potrebbe essere schierato da trequartista come al posto di Perisic. Sull’altra fascia ballottaggio tra Politano e Candreva con Lautaro Martinez che potrebbe ritrovare il posto da titolare per far rifiatare Mauro Icardi. In mediana Gagliardini candidato ad una maglia da titolare al posto di Vecino, con Brozovic a fare gli straordinari. Altro ballottaggio sulla sinistra, con Dalbert al posto di Asamoah, mentre a destra dovrebbe essere nuovamente schierato Vrsaljko. Al centro torna De Vrij in coppia con Skriniar, dopo l’assenza contro la sua Lazio.