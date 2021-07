Inter, summit Inzaghi-Ausilio: doppio colpo spagnolo sulle fasce

Nella giornata di giovedì, Simone Inzaghi e Ausilio hanno svolto un summit per parlare di mercato: sulle fasce si prospetta il doppio colpo spagnolo

Inter alla spagnola. Giovedì summit di mercato tra il Ds Ausilio (accompagnato dal braccio destro Baccin e con Marotta collegato telematicamente) a Milano Marittima con Simone Inzaghi. Si è fatto il punto sulle mosse in entrata e in uscita, soprattutto su quello che sarà il vice Hakimi che presto sarà ufficializzato dal PSG.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il primo nome sulla lista resta quello di Hector Bellerin, con l’Inter che cercherà di strappare il prestito con diritto di riscatto all’Arsenal. I ‘Gunners’ però cercano acquirenti che possano rilevare a titolo definitivo il laterale ex Barcellona, con il club campione d’Italia che resta in attesa di buone nuove da Londra.

Inoltre, i nerazzurri rimangono in pressing su un altro spagnolo ma stavolta per la fascia sinistra: Marcos Alonso. L’ex Fiorentina poteva rientrare nell’affare Hakimi e anche per lui l’Inter cerca una formula creativa con prestito e diritto di riscatto per convincere un osso duro come il Chelsea. La dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe mettere sul piatto non oltre 10 milioni di euro, mentre la prossima estate Marotta e Ausilio dovrebbe avere magioni margini dalle casse di Suning.