Inter, oggi il summit per il rinnovo di Agoume: deciso il futuro del francese

Inter, oggi il summit per il rinnovo di Lucien Agoume: deciso il futuro del centrocampista francese. Le ultime

È in programma per la giornata di oggi un summit tra l’Inter e l’entourage di Lucien Agoume per discutere del futuro del centrocampista francese, rientrato alla base dopo l’esperienza in prestito allo Spezia.

Secondo quanto riportato da SkySport, il club nerazzurro oggi incontrerà per la terza volta l’agente Djibril Niang e l’intermediario Oscar Damiani con l’obiettivo di prolungare fino al 2024. Dopo il rinnovo, si fa largo l’ipotesi di un nuovo prestito: Agoume piace in Francia e in Germania.