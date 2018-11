Dal suo arrivo, Suning ha rivoluzionato il mondo dell‘Inter. La società nerazzurra ha fatto un incredibile balzo in avanti per quanto riguarda sponsorizzazioni ed entrate. Un taglio netto, anche a causa del Fair Play Finanziario, è avvenuto in ottica uscite, un vero tarlo sin dalla gestione Moratti. Da luglio, l’Inter sarà finalmente libera dai vincoli imposti dal Settlement Agreement e a quel punto la società cinese potrà finalmente dimostrare tutta la sua forza. Nel frattempo, Suning continua la sua espansione in Cina. La società ha infatti festeggiato il negozio numero 10mila sul territorio cinese, dove saranno disponibili articoli delle più molteplici categorie.

Suning recently opened its 10,000th Brick-and-mortar store in Changzhou, China. It provides an one-stop shop solution for all household needs, including home appliance, electronics, commodities, baby, and other services to the customers.#smartretail pic.twitter.com/i5IgAMhrkC

