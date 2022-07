Inter, Toldo: «Handanovic e Onana dovranno aiutarsi a vicenda»

L’ex portiere nerazzurro Toldo ha parlato della rivalità tra i pali che ci sarà all’Inter tra Handanovic e Onana

Francesco Toldo, storico ex portiere dell’Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della rivalità che ci sarà tra i pali nerazzurri tra Handanovic e Onana.

IL CONFRONTO – «Di mezzo c’è il bene della squadra. Samir e André devono aiutarsi a vicenda, l’allenatore farà le sue valutazioni e le comunicherà agli interessati. Adoro Mourinho perché parla chiaro e in faccia. Mancini, quando iniziò a preferirmi Julio Cesar, lo fu molto meno. Non dimentichiamoci che le vittorie arrivano se hai uomini veri, ancor prima che calciatori. Pensi a un Cruz, che avrebbe potuto fare il titolare ovunque e invece si è sacrificato per l’Inter. L’Inter è in buone mani? A prescindere da come si risolverà il dualismo, di certo con quei due l’Inter è in buone mani».