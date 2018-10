L’Inter vuole provare ad anticipare la concorrenza e mettere le mani su Sandro Tonali, talentino del Brescia

Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Inter e talent scout di livello, ha messo nel mirino uno dei più importanti talenti del calcio italiano del futuro. Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia. I nerazzurri seguono il bianco blu da almeno un anno e già nel corso della passata stagione, infatti, gli osservatori nerazzurri avevano segnalato a chi di dovere la bontà delle prestazioni del giovane centrocampista, che lo scorso agosto ha prolungato il suo contratto con le Rondinelle fino al giugno del 2021. Viste le qualità del giocatore, la concorrenza sia estera che italiana, è serratissima. In estate, c’è stato qualche timido approccio tra le società, ma le avance sono cadute nel vuoto per due motivi: la valutazione di circa 10 milioni di euro e l’impressione che Tonali avesse bisogno ancora di un anno a Brescia per crescere e maturare.

La stagione è iniziata nel migliore dei modi per Tonali: 6 presenze e un assist che hanno confermato quanto di buono fatto dal 2000 fino ad ora, tanto che anche il commissario tecnico Roberto Mancini ha scoperto il giocatore e presto potrebbe convocarlo in azzurro, come fatto con Nicolò Zaniolo. Se dovesse essere convocato in azzurro sicuramente le attenzioni dei club crescerebbero ed è per questo motivo che l’Inter non vuole farsi trovare impreparata. Secondo quanto raccolto da Fcinternews, i nerazzurri avrebbero cambiato strategia: in un primo momento, infatti, si pensava che l’estate del 2019 potesse essere il momento adatto per decidere il da farsi, mentre le attenzioni fin qui registrate potrebbero far anticipare il momento delle decisioni al prossimo mercato invernale, quello di gennaio 2018. Inter, Milan e Roma sono alla finestra.