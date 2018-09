Inter-Tottenham: inglesi senza Lloris, anche Dele Alli in dubbio

Verso Inter-Tottenham. Il ritorno in Champions League della squadra nerazzurra dopo 6 anni avverrà martedì prossimo allo stadio ‘Meazza’ contro gli uomini di Mauricio Pochettino. Per la formazione londinese, si segnala già la pesante assenza di Hugo Lloris, portiere-capitano degli ‘Spurs’ attualmente alle prese con un infortunio alla coscia (al suo posto è pronto l’esperto Michel Vorm). Nono solo, perchè l’allenatore argentino potrebbe dover fare a meno anche del talentuoso centrocampista Dele Alli, colpito di recente da un problema al bicipite femorale. Pochettino, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Premier League contro il Liverpool, ha confermato: «Dele è stato sfortunato infortunandosi nella gara contro la Spagna, salterà sicuramente la partita contro il Liverpool e forse quella di Champions contro l’Inter».

