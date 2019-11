Inter, dai punti agli spettatori: i numeri danno ragione a Conte

Inter, inizio con il botto quello di Antonio Conte che ha già fatto registrare numeri migliori di quelli dello scorso anno

Tutti i numeri sono dalla parte di Antonio Conte. Il tecnico in questi primi mesi sulla panchina dei neroazzurri ha già ottenuto dei grandi cambiamenti, ovviamente in positivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il primo e il più evidente è il distacco dalla Juventus che oggi è di un punto mentre nella scorsa stagione era di nove.

A migliorare però sono tutti i reparti: la precisione dell’attacco è passata da 38.5% a 51.8%. Sono poi già 7 le gare su 10 che la compagine di Conte ha vinto di misura (1-0), mentre la scorsa stagione con Spalletti erano solo 4. Infine gli spettatori: nella passata stagione il record era fissato a 62.652 grazie anche al sold out dovuto alla vittoria nel derby all’ultimo minuto con Icardi. Ad oggi si è saliti a 64.593 con il picco raggiunto contro la Juventus di 75.000.