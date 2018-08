Nuovo sponsor direttamente dalla Cina per il club di Suning: non sono stati resi ancora noti i dettagli dell’accordo

Buona notizia dalla Cina per l’Inter grazie al neo accordo con A.O. Smith. L’ A.O. Smith è società leader su scala mondiale per quanto concerne gli elettrodomestici, in particolare nel settore delle caldaie con un fatturato di 2,7 miliardi di dollari. L’azienda statunitense da anni è nel mercato cinese: A.O. Smith sponsorizza anche il canale sportivo Suning PPTV. La sponsorizzazione di un club famoso in tutto il globo come l’Inter, non fa che solidificare e intensificare i loro rapporti, in vista di altre partnership e accordi reciproci futuri.