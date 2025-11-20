Inter, buone notizie per Chivu. Il tecnico nerazzurro ha recuperato due giocatori. Ecco tutti i dettagli

Inter, buone notizie per quanto riguarda Chivu. Il tecnico nerazzurro ha recuperato alcuni giocatori in vista del derby. Le ultimissime.

Con il rientro di Manuel Akanji, l’Inter ritrova finalmente la rosa quasi al completo, anche se restano da valutare le condizioni di Darmian, Mkhitaryan e Dumfries. I tre continuano a lavorare a parte e, salvo sorprese, non saranno a disposizione per il derby contro il Milan di domenica sera. Terminati gli impegni delle Nazionali, Cristian Chivu può ora dedicarsi interamente alla preparazione delle prossime due sfide, tra le più delicate della stagione: la stracittadina di San Siro e la gara di Champions League contro l’Atletico Madrid in programma mercoledì.

La settimana alla Pinetina entra nel vivo, con l’Inter che prosegue gli allenamenti quotidiani fino a sabato, giorno della rifinitura che precederà il derby. Chivu è consapevole di trovarsi davanti a un doppio appuntamento cruciale non solo per la classifica di Serie A, ma anche per il cammino europeo. In vista della sfida ai rossoneri, l’allenatore dell’Inter sta lavorando su dettagli tattici e intensità, forte del buon momento attraversato dalla sua squadra, soprattutto sul piano difensivo. Secondo quanto emerso dagli ultimi allenamenti, l’Inter ha mostrato progressi importanti nella fase di non possesso, confermando una solidità che mancava nelle prime giornate di campionato.

Questi miglioramenti si sono visti anche in Champions League, dove l’Inter ha saputo mantenere equilibrio nonostante le rotazioni necessarie contro avversari dalle caratteristiche diverse. I nerazzurri arrivano al derby con tre clean-sheet consecutivi in Serie A, un dato significativo che mancava da quasi un anno. Un segnale che testimonia la qualità del lavoro svolto da Chivu e dalla linea difensiva, oggi uno dei reparti più affidabili della squadra. La solidità dell’Inter rappresenta un elemento fondamentale in vista di un derby che, come sempre, verrà deciso anche dalla capacità di sfruttare i dettagli e limitare le disattenzioni. Contro un avversario come il Milan, ogni errore potrebbe essere fatale.

Dall’altra parte, anche il Milan di Massimiliano Allegri si avvicina alla sfida con ritrovata fiducia. Saelemaekers, Bartesaghi, De Winter e Athekame sono rientrati a Milanello, permettendo ai rossoneri di prepararsi con un gruppo quasi al completo, fatta eccezione per Gimenez, ancora alle prese con un problema alla caviglia. Allegri avrà dunque a disposizione una rosa competitiva, ma dovrà fare i conti con un’Inter solida, determinata e concentrata come non mai. I nerazzurri arrivano al derby con convinzione e compattezza, pronti a lottare in una delle sfide più attese e significative degli ultimi anni.