Inter, una vittoria che vale doppio. Si testa anche il 4-3-1-2

L’Inter di Antonio Conte ha trovato una vittoria fondamentale in Europa League. Nel frattempo si testa anche il 4-3-1-2

Un ritorno soft prima del big match con la Juventus. Il 2-0 dell’Inter – come riportato da La Gazzetta dello Sport – in Europa League ha un peso specifico notevole in casa nerazzurra.

Non solo per il risultato, ma anche per la nuova collocazione tattica di Eriksen. Prove di 4-3-1-2, con il danese tra le linee: vedremo se questa potrà essere un’alternativa in vista dei prossimi impegni.