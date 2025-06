Inter, l’Under 23 ufficialmente in Serie C: prenderà il posto della SPAL

Inter, ufficiale l’iscrizione della squadra Under 23 alla Serie C per la prossima stagione: prende il posto della SPAL

Ora è ufficiale: l’Inter Under 23 parteciperà al prossimo campionato di Serie C. La decisione è stata presa a seguito dell’esclusione della SPAL, che non ha presentato domanda di iscrizione per la stagione 2025/26, rinunciando anche al ricorso dopo il parere negativo della Covisoc. La mancata concessione della Licenza Nazionale al club ferrarese ha reso necessario un ripescaggio, che si è andato a sommare a un’altra riammissione dovuta alla procedura di liquidazione giudiziale in cui è coinvolta la Lucchese. In questo scenario, è arrivato il via libera all’iscrizione della seconda squadra dell’Inter, che entra così ufficialmente nel sistema delle seconde squadre di Serie A.

Con l’ammissione della formazione nerazzurra, il progetto delle squadre B in Italia si amplia: l’Inter U23 diventa infatti la quarta “seconda squadra” dopo Juventus Next Gen, Atalanta U23 e Milan Futuro. Attualmente, solo la Juventus ha mantenuto una presenza stabile tra i professionisti, mentre l’Atalanta ha debuttato nella scorsa stagione e il Milan è retrocesso in Serie D. L’Inter, che avrà tempo fino al 18 luglio per completare tutti i passaggi formali di iscrizione, si prepara quindi a competere nella terza serie nazionale con l’obiettivo di valorizzare i propri giovani in un contesto professionistico. Il movimento delle seconde squadre continua a crescere, in linea con i modelli di sviluppo di altri grandi campionati europei.