Inter, Vecino: «Arrivo bene in nazionale dopo lo spazio in nerazzurro»

Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ha parlato all’arrivo in Uruguay per le gare di qualificazione al Mondiale

Intercetto all’arrivo all’aeroporto di Montevideo, il centrocampista dell’Inter, Matias Vecino, ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo gli impegni con il suo Uruguay:

COLOMBIA – «Importante giocare in casa? Sì. Ogni volta che ci siamo qualificati al Mondiale, abbiamo fatto la differenza in casa; iniziare a vincere darebbe serenità per le partite in trasferta. Non sarà facile».

TOUR DE FORCE – «Arrivo bene qui, ho avuto minuti all’Inter. Si giocano tre partite in pochi giorni, si viaggia e si ritorna nei propri club. Ma sarà così fino a dicembre, dovremo farci l’abitudine. L’importante è che faccia bene i minuti che gioco».

