Vecino e Brozovic dell’Inter sono i giocatori che hanno corso più chilometri nelle prime due giornate di Champions League

L’Inter viaggia forte in Champions League sotto tutti i punti di vista. Non solo perché la squadra di Luciano Spalletti con i sei punti conquistati tra Tottenham e PSV è seconda nel girone dietro al Barcellona ma anche perché sono proprio due giocatori nerazzurri ad aver percorso più chilometri nelle prime giornate della fase a gironi. La UEFA tramite il proprio profilo ufficiale su Twitter ha confermato che Marcelo Brozovic e Matias Vecino occupano la prima e la seconda posizione in questa speciale classifica con rispettivamente 25,1 e 24,4 chilometri fatti in queste due partite iniziali.

La prossima sfida dell’Inter sarà affrontare il Barcellona di Leo Messi, vero “man of the match” nella partita con il Tottenham con 2 gol. La squadra guidata da Valverde ha il favore dei pronostici ma Radja Nainggolan è convinto di conoscere la chiave per battere i blaugrana e avvicinarsi così a spron battuto alla qualificazione agli ottavi di finale.