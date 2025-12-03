Hanno Detto
Inter Venezia, parla Chivu: «Sono felice per loro, questo è un gruppo che sa fare, è motivato e vuole dare continuità»
Inter Venezia, le dichiarazioni nel post gara a Mediaset del tecnico nerazzurro Cristian Chivu. Le sue parole
Inter Venezia, Cristian Chivu analizza la vittoria negli ottavi di Coppa Italia: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro ai microfoni di Mediaset:
TANTE NOTIZIE POSITIVE – «A me è piaciuto l’atteggiamento, il rispetto per l’avversario. Sono felice per loro, questo è un gruppo che sa fare, è motivato e vuole dare continuità a quanto di buono è stato fatto in questi mesi. Sono felice per la prestazione, per chi ha giocato la prima a San Siro e mi riferisco ai ragazzi dell’Under 23; sono contento per Diouf che ha fatto 90 minuti e segnato. Sono tante cose buone fatte stasera, sono contento per loro».
QUANTA SODDISFAZIONE MI DANNO BONNY E PIO ESPOSITO? – «Merito loro e degli altri che li hanno accettati nel gruppo. Non è facile quando hai un gruppo che si conosce bene, ma chi è qui da tanti anni ha accolto bene questi ragazzi che si sono calati bene nella realtà di questa squadra. Il percorso di crescita può migliorare».
FRATTESI MAI SUL CENTRO-SINISTRA AL POSTO DI MKHITARYAN? – «Frattesi in questo momento ha avuto i minuti che meritava, forse meritava qualcosina in più ma ha avuto dei problemi fisici. Oggi toccava a lui, mettere dentro un po’ di benzina nelle gambe e lo ha fatto bene perché ha retto 90 minuti. Sappiamo la sua importanza e cosa può darci, sappiamo che possiamo contare su un giocatore determinante che ha ancora voglia di stare con noi»
