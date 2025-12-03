Inter News
Inter Venezia, Thuram: «Io sto bene. Dobbiamo fare una gara seria perché sono una squadra molto difficile da affrontare. Su Esposito dico una cosa…»
Inter Venezia, Thuram ha parlato ai microfoni di SportMediaset a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia. Le sue parole
A pochi minuti dalla partita di Coppa Italia fra Inter e Venezia, Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di SportMediaset.
PARTITA – «Dobbiamo fare una gara seria contro una squadra molto complicata. Io sto bene ed ora devo tornare al mio livello».
ESPOSITO – «E’ un attaccante moderno, tutti sanno le sue qualità. E’ un attaccante di riferimento, gli potrei girare attorno come può fare anche lui con me. Siamo molto felici di averlo in squadra». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24.COM
Formazioni ufficiali Inter Venezia, le scelte di Chivu e Stroppa per il match di Coppa Italia
Giovane Inter, i nerazzurri restano fortemente interessati al classe 2003 del Verona: pronta la sfida a quella big di Serie A per il talento brasiliano