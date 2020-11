Inter, verso il Real Madrid: speranza per Sanchez in Champions League

Antonio Conte potrebbe ritrovare Alexis Sanchez nella gara di Champions League contro il Real Madrid: ecco le ultime

Antonio Conte forse può sorridere verso la gara contro il Real Madrid, almeno per quanto riguarda Alexis Sanchez. Il cileno, infatti, potrebbe essere recuperato per la sfida già decisiva in Champions League.

Come riporta Sky Sport le speranze crescono per il numero 7 nerazzurro mentre si affievoliscono, o svaniscono del tutto, quelle di vedere Romelu Lukaku contro Benzema e compagni al fianco di Lautaro.