Inter, Vidal: «Il ginocchio va meglio, spero di giocare l’ultima di campionato»

Il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal ha parlato delle sue condizioni fisiche

Il gol alla Fiorentina in Coppa Italia e subito dopo il colpo di testa decisivo che ha iniziato la vittoria dell’Inter sulla Juve poi poco nulla. La stagione di Vidal non è stata positiva dal punto di vista personale, anche a causa dei numerosi infortuni.

Nel corso dell’intervista rilasciata a TNT Sports, l’ex centrocampista del Barcellona ha affrontato numerosi temi, tra cui il momento all’Inter:

GINOCCHIO E UDINESE – «Il ginocchio sta migliorando, mi è servito più tempo perché tutto è stato veloce dopo l’operazione. Ero quasi pronto per giocare, ma con il carico di allenamento ho pagato il conto. Abbiamo parlato con l’allenatore e abbiamo deciso che la cosa migliore era per me recuperare bene. Non ce la facevo più, giocavo con il dolore, soffrivo con l’Atalanta, praticamente giocavo con una gamba sola. Stavo facendo una brutta cosa alla squadra e a me. Spero di poter giocare l’ultima partita. Lavoro con la palla, corro, ma non so cosa può succedere. Io ho fede».