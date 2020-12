Inter, Vidal punta lo Scudetto: «Dobbiamo mettercela tutta»

Arturo Vidal non si abbatte dopo l’uscita dall’Europa dell’Inter e punta direttamente allo Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni

Arturo Vidal non si abbatte dopo l’uscita dall’Europa dell’Inter: il pareggio casalingo contro lo Shakhtar Donetsk condanna i nerazzurri a non prendere parte alle competizioni europee in questa stagione.

«É molto triste vedere persa un’occasione única per qualificarci agli ottavi di finale della Champions ma ci alzeremo e impareremo dai nostri errori dando il massimo e mettendocela tutta ad ogni partita per vincere lo scudetto. Forza Inter».