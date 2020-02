Inter, Viviano congelato: Handanovic torna contro la Sampdoria?

Handanovic potrebbe tornare contro la Sampdoria mentre a difendere i pali contro Napoli e Lazio ci sarà Padelli. Viviano più lontano

In casa Inter si ragiona sulla possibilità di tesserare Emiliano Viviano per sopperire all’assenza di Handanovic. L’ex portiere della Sampdoria si è allenato nella palestra dell’hotel che lo ospita ed è in attesa di notizie da parte del club nerazzurro.

Come riporta La Gazzetta Dello Sport, d’altra parte il capitano nerazzurro continua il programma di allenamento personalizzato: salterà il Napoli e domenica non sarà disponibile per la sfida scudetto in casa della Lazio. Handanovic dovrebbe rientrare contro la Sampdoria il 23 febbraio, salvo complicazioni. Dunque la sua presenza contro la Juve il prossimo 1° marzo non sembra essere in discussione. E allora, vale la pena aggiungere un altro portiere alla rosa? Questa la domanda che frulla nella mente di Marotta e Ausilio visto che il periodo d’inattività di Viviano costringerebbe i nerazzurri ad aspettare una decina di giorni per permettergli di avere un adeguato stato di forma.

La Rosea spiega come Handanovic si sottoporrà ad ulteriori test medici per stabilire definitivamente la data del ritorno in campo. Prima del weekend la dirigenza nerazzurra darà una risposta definitiva a Viviano.