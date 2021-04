Inter Women, la carica di Baresi: «Possiamo mettere in difficoltà chiunque»

La capitana dell’Inter Women Regina Baresi ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista del match contro l’Empoli

La capitana dell’Inter Women Regina Baresi così è espressa sul prossimo impegno delle nerazzurre contro l’Empoli:«Una bella squadra, che gioca senza paura. Noi dobbiamo pensare a cosa fare noi, piuttosto che preoccuparci dell’avversario, perché se giochiamo come sappiamo possiamo mettere in difficoltà chiunque».

Inevitabile anche un passo indietro al derby di Coppa Italia perso: «Prima di entrare in campo contro il Milan, ci siamo dette che avremmo dovuto giocare senza paura e con una mentalità vincente. Nel primo tempo non è andata come speravamo, ma abbiamo avuto una reazione importante nel secondo: dobbiamo crescere anche sotto questo punto di vista. Stiamo migliorando tanto, partita dopo partita, e la crescita si vede soprattutto quando giochiamo contro le squadre che fino ad ora sono state più forti di noi. Piano piano arriveremo anche a giocarcela ancora di più per vincere queste partite importanti».