Inter Women, Santi: «Juventus? Non abbiamo nulla da perdere, è la squadra da battere»

In vista del match di domenica all’ora di pranzo tra Juventus Women e Inter Women, la giocatrice nerazzurra Irene Santi ha parlato ai microfoni di Inter Tv. Ecco cosa ha detto.

JUVENTUS – «Sarà sicuramente una partita molto difficile visto che affrontiamo la prima in classifica ed è la squadra più forte che c’è. È la squadra da battere, noi non abbiamo nulla da perdere e non vediamo l’ora di sfidarle e metterci alla prova».

MENTALITÀ DIVERSA – «Le ultime prestazioni che abbiamo fatto, al di là del risultato, ci ha dato molto più fiducia in noi. C’è stata una crescita e riusciamo ad esprimere al meglio il nostro gioco».

MIGLIORAMENTI – «Ci sono enormi margini di miglioramento per questa squadra e ne abbiamo avuta la prova nel salto che abbiamo fatto dall’anno scorso fino ad oggi. Ogni giorni miglioriamo sempre di più, soprattutto le più giovani».

OBIETTIVI DI SQUADRA – «Il nostro obiettivo è quello di crescere sempre di più e fare più punti rispetto al girone d’andata, dove ci sono state delle partite in cui non siamo riuscite ad esprimerci al meglio. Questa squadra farà vedere cosa è capace di fare».

OBIETTIVI PERSONALI – «Giocare in Serie A? Un’emozione enorme. Giocare a certi livelli e sfidare Milan e Juve è molto bello. Noi puntiamo ad arrivare al loro livello».