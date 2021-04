Inter, Zanetti: «Conte e la squadra stanno meritando lo scudetto»

Il vice-presidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato della corsa scudetto dei nerazzurri Antonio Conte

Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha parlato al canale Twitch “2010misterchip” della corsa scudetto dei nerazzurri di Antonio Conte.

«Serve l’ultimo sforzo, sono contento soprattutto per il lavoro che si sta facendo da due anni. Conte, con il suo staff e i giocatori, sta facendo un lavoro straordinario; l’anno scorso siamo andati molto vicini a vincere e, insistendo con questa cultura del lavoro, i giocatori sono cresciuti molto. E’ stato un anno molto difficile per tutti per via della pandemia, c’è stato un grande sforzo. Io personalmente sono sempre agli allenamenti, vicino alla prima squadra. Io rispetto molto tutti, parlo con Conte e i giocatori quando ho occasione. È stato un campionato complicato, equilibrato, perché ci sono tante squadre che sono migliorate. Noi abbiamo avuto continuità».